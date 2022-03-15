القوات الأوكرانية تخسر مركبة قتالية نادرة (صورة)

وعثر على مركبة المشاة القتالية "بي إم بي-1تي إس" في أحد شوارع المدينة التي حررتها قوات جمهورية دونيتسك الشعبية.وكانت القوات المسلحة الأوكرانية تملك نحو 10 آليات مجنزرة من طراز "بي إم بي-1تي إس" حسب "روسيسكايا غازيتا".وتتميز آلية "بي إم بي-1تي إس" التي ظهرت أمام الجمهور لأول مرة في العام الماضي، عن باقي مركبات المشاة السوفيتية الصنع من الجيل الأول بأنها تحتوي على غرفة قتال تحمل اسم "سبيس" (الرمح).ويعتبر مدفع "3تي إم-1"، وهو نسخة من مدفع "2أ72" الروسي، سلاحها الأساسي، فضلا عن توجد صواريخ موجهة ليزريًا.ومدينة فولنوفاخا واحدة من المدن التي حوّلها نظام الحكم الأوكراني إلى نقاط ارتكاز لقواته التي حُددت مهمتها في القضاء على جمهوريتين شعبيتين مناوئتين لنظام الحكم الأوكراني الذي يديره "المتطرفون"، وفق سبوتنيك.