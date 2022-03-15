الأمم المتحدة تحصي عدد اللاجئين الذين فرّوا من أوكرانيا

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بول ديلون لصحافيين في جنيف: "وصلنا إلى عتبة ثلاثة ملايين شخص من حيث حركة الناس خروجًا من أوكرانيا".واشارت الأمم المتحدة، الى ان الحرب في أوكرانيا "تحوّل طفلاً واحداً إلى لاجئ كل ثانية"، وقد فرّ نحو 1.4 مليون طفل من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية".وكان حوالي 157 ألفا من مواطني دول ثالثة جزءا من الفارين من أوكرانيا بسبب القتال، فيما وصفه مسؤولو الأمم المتحدة بأنه "أكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".من جهتها، قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن أكثر من 1.8 مليون من اللاجئين وصلوا إلى بولندا وحدها، كما وصل أكثر من 450 ألف شخص إلى رومانيا ونحو 350 ألف إلى مولدافيا ونحو 265 ألف إلى المجر وقرابة 215 ألف إلى سلوفاكيا.وبحسب أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ذهب أكثر من 140 ألف شخص إلى روسيا وأكثر من 1200 إلى بيلاروسيا.وقال المتحدث باسم المفوضية ماثيو سولتمارش، إن نحو 300 ألف انتقلوا من هناك إلى أوروبا الغربية"، مشيرا إلى أن "الغالبية العظمى من الفارين من أوكرانيا هم من النساء والأطفال".