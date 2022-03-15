إيلون ماسك يتحدّى بوتين... فهل يقبل التحدّي؟

تحدّى مؤسس شركة "سبايس إكس" الملياردير إيلون ماسك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليخوض معه "قتال رجل لرجل".
في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" باللغة الروسية، أطلق ماسك هذا التحدّي بوجه بوتين. أمّا الرهان فهو أوكرانيا.
قد يعتقد البعض أن هذا التحدي مزحةً خصوصًا لأن منشورات ماسك غالبًا ما تكون غريبة وخارجة عن المألوف. لكنّه هذا المرّة، أكّد في ردّ على تعليق مستخدم لم يفهم هذه الدعوة أنه "جادّ تمامًا" في ما يقوله.
ورغم أن ماسك يعتبر أغنى شخص في العالم من حيث القيمة الصافية لممتلكاته، كشفت حبيبته السابقة وأمّ طفليه، المغنية الكندية غرايمز، أنها لم تعش مع ماسك حياة المليارديرات.
وبحسب صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، قالت غرايمز: "عشنا أحيانًا تحت خط الفقر، وعشنا فى منزل غير آمن للغاية تبلغ قيمته 40 ألف دولار، حيث يصورنا الجيران، ولا يوجد أمن، وتناولت زبدة الفول السوداني لمدة ثمانية أيام متتالية".
وأشارت إلى أن ماسك كان يحوّل جزءًا كبيرًا من أمواله إلى برنامج spacex mars، المخصّص لهبوط البشر في الفضاء، مؤكدة أن هذه العوامل أدت إلى انفصالهما مع الاتفاق على التشارك في تربية طفليهما.