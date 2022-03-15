إيلون ماسك يتحدّى بوتين... فهل يقبل التحدّي؟

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022 ولم يصدر حتّى الساعة أيّ ردّ روسيّ على تحدّي ماسك.



هذا و اتهم في شباط المنصرم الهيئة التنظيمية لسوق الأسهم الأمريكية - التي فرضت غرامات وقيودا على ماسك وشركة تسلا - بمحاولة قمع حريته في التعبير.

وتجدر الإشارة إلى أن ماسك قد أعلن جهارةً دعمه لأوكرانيا في الحرب التي تخوضها ضدّ روسيا. واستجاب إلى طلب مسؤول أوكراني من خلال تفعيل خدمة الإنترنت بواسطة الأقمار الصناعية "ستارلينك" وإرسال معدّات للمساعدة في توفير خدمة الإنترنت إلى المناطق التي تعرّضت لغزو روسي.هذا و اتهم في شباط المنصرم الهيئة التنظيمية لسوق الأسهم الأمريكية - التي فرضت غرامات وقيودا على ماسك وشركة تسلا - بمحاولة قمع حريته في التعبير. ورغم أن ماسك يعتبر أغنى شخص في العالم من حيث القيمة الصافية لممتلكاته، كشفت حبيبته السابقة وأمّ طفليه، المغنية الكندية غرايمز، أنها لم تعش مع ماسك حياة المليارديرات.

وبحسب صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، قالت غرايمز: "عشنا أحيانًا تحت خط الفقر، وعشنا فى منزل غير آمن للغاية تبلغ قيمته 40 ألف دولار، حيث يصورنا الجيران، ولا يوجد أمن، وتناولت زبدة الفول السوداني لمدة ثمانية أيام متتالية".

وأشارت إلى أن ماسك كان يحوّل جزءًا كبيرًا من أمواله إلى برنامج spacex mars، المخصّص لهبوط البشر في الفضاء، مؤكدة أن هذه العوامل أدت إلى انفصالهما مع الاتفاق على التشارك في تربية طفليهما.

في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" باللغة الروسية، أطلق ماسك هذا التحدّي بوجه بوتين. أمّا الرهان فهو أوكرانيا.قد يعتقد البعض أن هذا التحدي مزحةً خصوصًا لأن منشورات ماسك غالبًا ما تكون غريبة وخارجة عن المألوف. لكنّه هذا المرّة، أكّد في ردّ على تعليق مستخدم لم يفهم هذه الدعوة أنه "جادّ تمامًا" في ما يقوله.