النقد الدولي يحذر من "ركود عميق" لهذا السبب

وجاء في تقرير تحليلي لصندوق النقد الدولي، تم نشره في مدونته الرسمية اليوم الثلاثاء، أن "العقوبات غير المسبوقة ضد روسيا ستضر بالتعاون الاقتصادي والتجارة في أوروبا، ما سيؤدي إلى ركود عميق هناك".وأشار التقرير كذلك إلى أن أوروبا الشرقية ستواجه مزيدا من المخاطر المالية وتدفق الاجئين.وبشأن الولايات المتحدة، لفت التقرير إلى أن صلاتها بروسيا وأوكرانيا ليست قوية، لكن التضخم فيها قد وصل إلى أعلى مستوى منذ 4 عقود، والأسعار قد تستمر بالارتفاع لأن الاحتياطي الفدرالي يبدأ بزيادة نسبة الفائدة.واعتبر المحللون أن الاقتصاد العالمي بأسره سيتأثر بعواقب الأزمة، وهي ستتمثل في ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي بنتيجة ارتفاع أسعار الوقود والأغذية ما سيؤدي إلى تراجع المداخيل وهبوط الطلب.