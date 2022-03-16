روسيا تنسحب من مجلس أوروبا وتوجه اتهاماً للناتو

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "الإخطار بانسحاب جمهورية روسيا الاتحادية من المنظمة" سلم أمس الثلاثاء إلى الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيتشيفونيتش بوريتش.وأكد الناطق باسم مجلس أوروبا دانييل هولتغن تلقي هذا الإخطار.وأضافت وزارة الخارجية الروسية "أولئك الذين يجبروننا على اتخاذ هذه الخطوة سيتحملون المسؤولية التامة عن تدمير النطاق الإنساني والقانوني المشترك في القارة والتداعيات على مجلس أوروبا الذي سيفقد من دون روسيا وضعه كهيئة اوروبية شاملة".وقال بيان صادر عن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو ورئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تيني كوكس والأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيتشيفونيتش بوريتش "بصفتنا قادة مجلس أوروبا، أعربنا في مناسبات عدة عن إدانتنا الشديدة لعدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا".واوضح البيان "ستعقد اللجنة الوزارية اجتماعا غير عادي صباح غد أيضا في ضوء إخطار وزير خارجية روسيا الاتحادية اليوم بقرار القيادة الروسية الانسحاب من مجلس أوروبا".