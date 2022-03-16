العدل الدولية تطالب روسيا بوقف العملية العسكرية في أوكرانيا

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن رئيسة المحكمة جوان دوناهو، "طلب محكمة العدل الدولية لروسيا بتعليق فوري للعمليات العسكرية الخاصة التي بدأتها في 24 شباط".وقبل يومين أعلنت المحكمة أنها "ستنظر في الدعوى التي رفعتها كييف ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".وجاء في بيان عن المحكمة: "يوم الأربعاء المقبل، ستصدر محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، حكمها بشأن طلب أوكرانيا لاتخاذ تدابير مؤقتة في قضية تتعلق بادعاءات جريمة الإبادة الجماعية".