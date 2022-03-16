بايدن يرسل مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا

وقال بايدن، في كلمة ألقاها من البيت الأبيض، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشن هجوماً مروعاً على أوكرانيا".واضاف إن "إدارته ستواصل "فرض العقوبات على روسيا لعرقلة اقتصادها بسبب الهجوم على أوكرانيا"، موضحا: "سندعم اقتصاد أوكرانيا وسنواصل الضغط على اقتصاد روسيا".كما أكد أن واشنطن "تواصل إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا"، معلناً عن إرسال أسلحة إضافية بقيمة 800 مليون دولار إلى كييف".واشار بايدن قبل أن يوقّع على تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار : "قدمنا مساعدات عسكرية غير مسبوقة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار خلال أسبوع".وأعلن بايدن "إرسال مضادات طائرات "بمدى أبعد" إلى أوكرانيا، مؤكداً أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة تقدم "دعماً غير مسبوق" لأوكرانيا يشمل طائرات مسيرة. وتابع: "نساعد أوكرانيا في الحصول على أنظمة أطول مدى مضادة للطائرات وذخائر لتلك الأنظمة".وتعليقاً على هذا الإعلان قالت موسكو إن "المساعدات العسكرية إلى كييف لن تستمر دون عواقب".