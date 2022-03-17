الرئيس الأوكراني: مئات الآلاف من الشعب تحت القصف الروسي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، اليوم الخميس، ان القوافل الإنسانية لا تستطيع الدخول إلى مدينة ماريوبول المحاصرة منذ 5 أيام"، فيما بين ان مئات الآلاف من الشعب الأوكراني تحت القصف الروسي.

وذكر زيلنسكي في كلمة نقلتها قناة الجزيرة وتابعتها السومرية نيوز، ان "روسيا تدمر المدارس والمستشفيات في كل المدن الأوكرانية"، مبينا، "ندافع عن حريتنا واستقلالنا ضد روسيا".

وأضاف، ان "الدعم الأوروبي لأوكرانيا يتزايد مع القصف الروسي المتواصل علينا"، مشيرا الى ان "تأخر دخول أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يمثل عراقيل تضعها أوروبا أمامنا".

وتابع، ان "القوات الروسية دمرت مدينة ماريوبول ومئات الآلاف من الشعب الأوكراني تحت القصف"، لافتا الى ان "القوافل الإنسانية لا تستطيع الدخول إلى ماريوبول المحاصرة منذ 5 أيام"، مشددا بالقول ان "روسيا تحاول تدمير دولة في أوروبا ونحن نصارع لحماية شعبنا".

واوضح، "نحن بحاجة إلى دعم عالمي لتجاوز المحنة الحالية وينبغي أن تفعل أوروبا المزيد من أجل أوكرانيا"، مطالبا "ألمانيا بأن تقوم بدور ريادي لإيقاف الحرب على أوكرانيا".