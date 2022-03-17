أوكرانيا: 150 سورياً نقلوا من قاعدة حميميم العسكرية إلى روسيا

قالت الاستخبارات الأوكرانية، اليوم الخميس، ان 150 سوريا نقلوا الثلاثاء من قاعدة حميميم العسكرية إلى روسيا.

وذكرت الاستخبارات في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة وتابعتها السومرية نيوز، ان "150 سوريا نقلوا الثلاثاء من قاعدة حميميم العسكرية إلى روسيا"، مبينة، "هناك مخطط لنقل أسلحة ومعدات عسكرية من سوريا إلى روسيا وبيلاروسيا لدعم الحرب علينا".

وفي 11 آذار الجاري، أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، بأنه "بإمكان السوريين التطوّع للقتال إلى جانب روسيا، في أوكرانيا"، موضحة "أننا لا نستبعد عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".