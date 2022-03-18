الصين ترد على تهديدات أمريكا بشأن دعمها لروسيا

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، خلال إفادة صحفية إن "ما يتعلق بالقضية الأوكرانية، أصدرت الصين دائمًا أحكامًا مستقلة تستند إلى مزايا القضية بطريقة موضوعية وعادلة".وأشار تشاو ليجيان إلى أن "بعض الناس في الولايات المتحدة يواصلون نشر معلومات كاذبة ومضللة وتحاول الضغط على الصين، ويعتبر ذلك سلوكا غير مسؤول ولا يؤدي إلى حل الأزمة".وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، قد أعلن يوم أمس الخميس أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيبلغ القيادة الصينية أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إذا ثبت أن الصين تدعم تصرفات روسيا في أوكرانيا.