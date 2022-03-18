ستار لينك تغزو أوكرانيا... وإيلون ماسك يتحوّل إلى إيلونا!

أخيرًا، وصلت خدمة "ستارلينك" للاتصالات إلى أوكرانيا بعدما

أعلن الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، موافقته على تزويد البلاد بها.



استخدام مزود الإنترنت هذا الذي يربط عادة الأماكن ذات البنية التحتية القليلة باستخدام شبكة ساتلية، كان ضئيلًا في كييف حتّى نهار الإثنين الماضي، 14 آذار.

فمنذ هذا النهار، تصدّر تطبيق ستارلينك قائمة التطبيقات الأكثر تحميلًا في أوكرانيا على "آبل ستور" فيما حلّ بالمرتبة الثانية على "غوغل بلاي". وبذلك تخطّى التطبيق الـ100 تحميل منذ تفعيله في البلاد في 26 شباط المنصرم.

ورغم أنّ ليس كلّ تحميل يعني تفعيل للخدمة، تمكّن كثيرون من استعادة ارتباطهم بشبكة الانترنت.

فمحطات "ستارلينك" تستقدم الإنترنت من 2000 قمر صناعي من شركة "سبيس إكس"، مما يسمح للمستخدمين بالاتصال بالشبكة حتى لو تم قطع اتصال خدمتهم.





إلى ذلك، تحدّى ماسك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليخوض معه "قتال رجل لرجل".



في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" باللغة الروسية، أطلق ماسك هذا التحدّي بوجه بوتين. أمّا الرهان فهو أوكرانيا.

قد يعتقد البعض أن هذا التحدي مزحةً خصوصًا لأن منشورات ماسك غالبًا ما تكون غريبة وخارجة عن المألوف. لكنّه هذا المرّة، أكّد في ردّ على تعليق مستخدم لم يفهم هذه الدعوة أنه "جادّ تمامًا" في ما يقوله.

وتجدر الإشارة إلى أن ماسك، مؤسس شركة "سبايس إكس"، قد أعلن جهارةً دعمه لأوكرانيا في الحرب التي تخوضها ضدّ روسيا. واتهم في شباط المنصرم الهيئة التنظيمية لسوق الأسهم الأمريكية - التي فرضت غرامات وقيودا على ماسك وشركة تسلا - بمحاولة قمع حريته في التعبير.إلى ذلك، تحدّى ماسك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليخوض معه "قتال رجل لرجل".في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" باللغة الروسية، أطلق ماسك هذا التحدّي بوجه بوتين. أمّا الرهان فهو أوكرانيا.قد يعتقد البعض أن هذا التحدي مزحةً خصوصًا لأن منشورات ماسك غالبًا ما تكون غريبة وخارجة عن المألوف. لكنّه هذا المرّة، أكّد في ردّ على تعليق مستخدم لم يفهم هذه الدعوة أنه "جادّ تمامًا" في ما يقوله.

تحدي ماسك لبوتين استقطب انتباه رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، الذي أشار إلى ماسك بـ "إيلونا الرقيقة" محذّرًا إياه من مواجهة بوتين واقترح عليه مجموعة أماكن في الشيشان لتلقّي التدريبات الضرورية للتحوّل من "إيلونا الرقيقة" إلى "إيلون القوي".

Thank you for the offer, but such excellent training would give me too much of an advantage.



If he is afraid to fight, I will agree to use only my left hand and I am not even left-handed.



Elona — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2022

تصريحات قديروف استدعت ردًّا من ماسك الذي نشر تغريدة شكر فيها لقديروف عرضه وقال: "لكن مثل هذه التدريبات سوف تمنحني الكثير من الميزات والقوة... وفي حال كان خائفاً من القتال (بوتين)، فسأوافق على استخدام يدي اليسرى فقط... ولست أعسر"، ووقّع بإسم "إيلونا".

ودخلت والدة ماسك على خطّ هذا الجدال الذي دفع بماسك إلى تغيير إسمه على عبر موقع تويتر ليصبح بذلك "إيلونا ماسك"، ليعود ويصّححه بعد ساعات.