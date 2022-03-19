مقتل قائد روسي بارز

وأوضحت قيادة الأركان، "دمرنا مقاتلتين و3 مسيرات روسية فضلا عن تدمير 3 مروحيات و4 صواريخ كروز روسية خلال الساعات الـ24 الماضية".وأضافت، أن "روسيا أطلقت اليوم 14 صاروخا ونفذت أكثر من 40 غارة على مناطق مختلفة"، مبينة ان "القوات الأوكرانية أوقف تقدم القوات الروسية باتجاه مدينة ميكولايف".وتابعت قيادة الأركان الأوكرانية: أن "القوات الروسية فشلت حتى الآن في محاصرة العاصمة كييف"، مؤكدة مقتل قائد الجيش الثامن للمنطقة الجنوبية للقوات الروسية الفريق آندريه موردفيتشيف".