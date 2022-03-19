روسيا تعلن تدمير مراكز الاستطلاع اللاسلكي للجيش الأوكراني في أدويسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير مراكز الاستطلاع اللاسلكي التابعة للجيش الأوكراني قرب أوديسا"، فيما اكدت تدمير ٦٩ منشأة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الليلة الماضية.

الوزارة قالت في بيان: "في 18 مارس، تم تدمير باسخدام صواريخ كينجال مستودعا كبيرا تحت الأرض من الصواريخ وذخيرة الطيران للقوات الأوكرانية، كما تم تدمير بواسطة صاروخ "باستيون" مراكز استخبارات إذاعية وإلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية في فيليكي دالنيك وفيليكودولينسكو بإقليم أوديسا".

وتابع البيان: "في ليلة 19 مارس، ضربت طائرات عملياتية وتكتيكية روسية وطائرات عسكرية وطائرات بدون طيار 69 منشأة عسكرية في أوكرانيا من بينها: أربعة مراكز قيادة، بما في ذلك مركز قيادة لواء في قرية الزبوياني، وأربعة أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، منها ثلاثة من طراز S-300 وواحد Buk-M1، ورادار توجيه واستهداف واحد، وثلاث منشآت لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة. و12 مستودعا للأسلحة الصاروخية والمدفعية و43 مكانا لتكديس المعدات العسكرية، بالإضافة إلى ذلك، أسقطت الدفاعات الجوية12 طائرة أوكرانية بدون طيار في الجو.

وأضاف البيان أنه "منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 196 طائرة بدون طيار و1438 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 145 قاذفة صواريخ متعددة، و556 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 237 1 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".