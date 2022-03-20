روسيا تعلن استهداف مقر تدريب العمليات الخاصة الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية إن المقاتلات الحربية دمرت 62 منشأة عسكرية وأسقطت مروحية و6 مسيرات ودمرت مقر تدريب العمليات الخاصة الأوكرانية يضم أجانب وتصفية أكثر من 100 مسلح.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليل استهدفت المقاتلات الحربية التابعة للقوات الجوية الفضائية بضربات تكتيكية 62 منشأة عسكرية أوكرانية، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز Mi-8 وست طائرات بدون طيار، بما في ذلك طائرة واحدة من طراز Bayraktar TB-2".

واضاف الببان، "أسقطت أنظمة دفاعاتنا الجوبة صاروخا تكتيكيا أوكرانيا "توشكا يو" ليلا بالقرب من مدينة إيزيوم بمنطقة خاركيف".

وتابع ان "القوات المسلحة الروسية دمرت ستة أنظمة حرب إلكترونية أوكرانية متحركة "بوكوفيل" بنيران المدفعية".

ولفت البيان إلى أنه "تم استهداف قاعدة عسكرية كبيرة لتخين الوقود في منطقة نيكولاييف باستخدام صواريخ كاليبر من بحر قزوين وباستخدام صواريخ كينجال".

وشدد البيان على أنه "تم تدميرمركز تدريب قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث كان يتمركز مرتزقة أجانب، وتم تصفية أكثر من 100 مسلح".

ولفت البيان إلى أنه "منذ بداية العملية الخاصة العسكرية في أوكرانيا، تم تدمير 207 طائرة بدون طيار و1467 دبابة و 148 قاذفة صواريخ متعددة".