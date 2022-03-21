أمريكا ترسل "أسلحة سوفيتية" إلى أوكرانيا

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن البنتاغون أرسل إلى أوكرانيا أنظمة دفاعية سوفياتية، تشمل "SA-8"، والتي يبلغ عمرها عشرات السنوات.وأضافت أن الولايات المتحدة كانت قد حصلت على هذه الأسلحة الدفاعية بشكل سرّي "حتى تتمكن المخابرات الأميركية من فحص التكنولوجيا التي كان الجيش الروسي يستخدمها آنذاك".وأشارت الصحيفة إلى أن معدات الدفاع الجوي "السوفيتية الصنع" مألوفة لدى الجيش الأوكراني، الذي ورثها في الأصل، بعد تفكك الاتحاد السوفياتي.