"اليويفا" يصدر قراراً بشأن تسجيل اللاعبين الروس والأوكران في مسابقاته

وسمح الاتحاد الدولي "فيفا" في وقت سابق هذا الشهر للاعبين والمدربين الأجانب بترك الأندية الروسية والأوكرانية مؤقتا، والتعاقد مع أندية جديدة بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وذكر "يويفا" في بيان رسمي: "قررت اللجنة التنفيذية السماح للأندية بتسجيل لاعبين اثنين بحد أقصى من المسجلين في الاتحاد الروسي أو الأوكراني وتم تعليق عقودهم".ويمكن للاعبين المشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر في الفترة المتبقية من موسم 2021-2022.وأسفرت قرعة دور ربع النهائي دوري أبطال أوروبا، عن مواجهة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، وبنفيكا وليفربول، وتشيلسي وريال مدريد، وفياريال وبايرن ميونخ.ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي في 5 و6 و12 و13 نيسان القادم.أما في ربع نهائي الدوري الأوروبي فيواجه برشلونة نظيره آينتراخت فرانكفورت، ولايبزيغ سيلاقي أتلانتا، وسبورتينغ براغا أمام غلاسيكو رينجرز، وليون بمواجهة ويستهام.