"الأزمة الأوكرانية".. تحذير دولي من أزمة غذاء عالمية

وأكد دونورماندي على أن ارتفاع الأسعار الحالي، خاصة أسعار الأغذية، وتكلفة الإنتاج جراء الأزمة الأوكرانية، سيتسبب بأزمة غذائية عالمية، مشددا على أنه يقصد فعلا ما يقول.يذكر أن وزراء الزراعة الأوربيين كانوا قد اجتمعوا أمس الاثنين في بروكسل، لبحث استراتيجية الاتحاد الأوروبي للأغذية الزراعية، بهدف تعزيز إنتاجها للتعويض عن انخفاض إمدادات الأعلاف الحيوانية، وسبل زيادة الإنتاج الزراعي تحسبا للأزمة.وفي وقت سابق، قال مسؤول في برنامج الأغذية العالمي، إن سلاسل الإمدادات الغذائية في أوكرانيا "بدأت تنهار"، لافتا إلى أن الكثير من متاجر البقالة والمستودعات "أصبحت خالية من السلع".