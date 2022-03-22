روسيا بشأن "النووي": لن نستخدمه إلا في هذه الحالة

وأضاف بيسكوف بحسب شبكة "سي إن إن" "لدينا مفهوم للأمن الداخلي، وهو علني. يمكنكم قراءة كل الأسباب التي تدفع إلى استخدام الأسلحة النووية. لذلك إذا كان هناك تهديد وجودي لبلدنا، فيمكن استخدامها وفقا لمفهومنا".وكانت شبكة "سي إن إن" الدولية طلبت من المتحدث باسم الكرملين أن يوضح إذا كان "واثقًا" أو "مقتنعًا" بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الذي هو قريب جداً منه، لن يستخدم السلاح النووي في أوكرانيا.ويواجه الجيش الروسي مقاومة غير متوقعة من القوات الأوكرانية منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير.وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن الجيش الأوكراني الذي ما زال يسيطر على المدن الرئيسية، في وضع سمح له في الأيام الأخيرة بتنفيذ بعض الهجمات المضادة التي مكنته في الجنوب على وجه الخصوص من التقدم على حساب القوات الروسية.