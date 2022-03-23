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وزارة الدفاع الروسية تعلن حصيلة الخسائر الأوكرانية منذ بدء العملية الخاصة

1,323 مشاهدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاربعاء، عن إصابة ترسانة "أورجيف" غرب منطقة "ريفني"، بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى من قواعد بحرية.

وكانت القوات الأوكرانية قد حصلت على جزء كبير من تلك الترسانة الكبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية من الدول الغربية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، الذي أكد أن وحدات القوات المسلحة الروسية تواصل تدمير وحدات اللواء 54 الميكانيكي المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث يقاتلون الآن للسيطرة على قرية "نوفوميخايلوفكا".

كذلك فقد قامت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، بعد انتهائها من تمشيط قرية "فيرخنيتوريتسكويه" من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، بملاحقة فلول اللواء 25 الأوكراني المحمولة جوا، وسيطرت على محطة السكك الحديدية "نوفوباخموتوفكا، بحسب كوناشينكوف".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، "كذلك تم تدمير 3 دبابات ومركبتي قتال مشاة ومدفعي هاون و5 مركبات للطرق الوعرة، خلال ليلة أمس".

وأضاف، أن "الطائرات والمروحيات الروسية قامت بقصف 97 هدفا من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا في الـ 24 ساعة الماضية من بينها: قاذفتان وعربة نقل وتحميل ومنظومة الصواريخ التكتيكية "توتشكا يو" في المنطقة الصناعية شمالا على أطراف العاصمة كييف، و8 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، من بينها 6 أنظمة من طراز "بوك" ومنظومة من طراز "إس-300"، ومركبة قتالية واحدة من طراز "زد آر كيه – النحلة"، و10 مواقع قيادة، 8 مدافع ميدانية، بالإضافة إلى 3 محطات استطلاع مدفعية من إنتاج دول حلف "الناتو".

وتابع، "كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في الـ 24 ساعة الماضية: طائرة من طراز "سو-24" في منطقة مدينة "إيزيوم"، و16 طائرة أوكرانية بدون طيار بما في ذلك 3 طائرات من طراز "بيرقدار تي بي-2" في مناطق قرى "روجين" و"كاراشيف" و"مكسيم غوركي".

وقصفت مجموعة من "صيادي الليل" التي تتكون من مروحيات "كا-52" و"مي-28 إن" خلال ضرباتها الليلية 8 دبابات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و5 مركبات قتال وناقلات جنود مدرعة، و7 مدافع ميدانية وقذائف هاون.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية حصيلة الخسائر الأوكرانية منذ بدء العملية الخاصة والتي جاءت كالتالي:

184 طائرة ومروحية.

246 طائرة بدون طيار.

189 منظومة صاروخية مضادة للطائرات.

1558 دبابة وغيرها من المركبات القتالية المدرعة.

156 قاذفة صواريخ متعددة.

624 مدفعية ميدانية وهاون.

1354 وحدات خاصة من المركبات العسكرية.

دوليات

روسيا - أوكرانيا

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