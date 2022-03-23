بايدن: روسيا قد تستخدم الاسلحة الكيميائية في أوكرانيا

وقال بايدن لدى مغادرته البيت الأبيض قبل السفر إلى بروكسل لحضور قمة حلف الناتو الطارئة للصحفيين ، ردا على سؤال عن إمكانية "شن روسيا هجوما كيماويا على أوكرانيا": "أعتقد أنه تهديد حقيقي".وتعهد بايدن "بالتحدث بتفصيل أكثر عن الموضوع مع الزعماء في اجتماع غد في بروكسل".في المقابل "تنفي موسكو صحة هذه المزاعم وحملت "القوميين الأوكرانيين" في المقابل المسؤولية عن التحضير لهجمات كيميائية محتملة".