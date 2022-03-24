الناتو يحسم الجدل بشأن نشر قوات برية في أوكرانيا

كذلك اتفق القادة المجتمعون على تعزيز الدعم لأوكرانيا، بما في ذلك الدفاع عنها ضد أي تهديدات كيميائية أو نووية أو سيبرانية.كما صرح الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، ردا على سؤال بخصوص نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا، بأن قادة الحلف اتفقوا على "عدم نشر أي قوات برية في أوكرانيا، لما يحمله ذلك من خطورة التداعيات التي يمكن أن تنتج عن خطوة كهذه".