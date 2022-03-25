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بايدن: سنبيع المزيد من الغاز لأوروبا لتقليل اعتمادها على روسيا

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أفاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستزود الاتحاد الأوروبي بمزيد من الغاز الطبيعي المسال لمساعدته على تقليل اعتماده على إمدادات الغاز الروسية.

وذكر بايدن في بيان: "اتفقنا اليوم على خطة مشتركة لتحقيق هذا الهدف مع تسريع تقدمنا نحو مستقبل آمن للطاقة النظيفة".

وأضاف: "تركز هذه المبادرة على قضيتين أساسيتين إحداهما تساعد أوروبا على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي بأسرع ما يمكن والثانية تتعلق بتقليل الطلب الأوروبي على الغاز بشكل عام".

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الجمعة تشكيل ”فريق عمل“ بهدف الحد من اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري الروسي في مواجهة حرب موسكو على أوكرانيا.

وستحاول الولايات المتحدة من خلال هذه المبادرة التي كشفها الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين المساعدة في إمداد أوروبا بـ 15 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وتأتي هذه الخطوة فيما تناقش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الدعوات إلى حظر صادرات الطاقة الروسية إلى التكتل بهدف معاقبة الرئيس فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء البلجيكي، الجمعة، إن الزعماء الأوروبيين سيناقشون إجراءات للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين حيث إن الحرب في أوكرانيا "تدمر" سكان الاتحاد الأوروبي.

وقال ألكسندر دي كرو للصحفيين لدى وصوله لحضور قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "الاتحاد الأوروبي لا يتعلق فقط بالمبادئ العزيمة والاجتماعات الكبيرة والرؤساء الأمريكيين".

وأضاف: "اليوم يتعلق بالقضايا اليومية للناس وهي فاتورة الكهرباء والغاز التي يدفعها الناس وهذا هو الأثر الذي نراه اليوم لتلك الحرب في أوكرانيا لذا نحتاج إلى التدخل وآمل هذه المرة أن يكون لدينا تدابير مؤثرة".

وقال إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التدخل في السوق لخفض الأسعار.

وتابع: "نحن ندمر سكاننا وماليتنا العامة بهذه الأسعار المرتفعة. نحن في حالة حرب وفي الحرب يجب أن تتخذ إجراءات استثنائية".

وفي قمة ثلاثية غير مسبوقة في بروكسل، ناقش زعماء حلف شمال الأطلسي ودول مجموعة السبع الغنية والاتحاد الأوروبي أسوأ صراع نشب في القارة منذ حروب البلقان في التسعينيات.

دوليات

روسيا - أوكرانيا

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