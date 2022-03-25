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روسيا ترد على اتهامها باستخدام قنابل فسفورية في أوكرانيا

المصدر:
سكاي نيوز
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ردت روسيا، يوم الجمعة، على تصريحات أوكرانية اتهمتها باستخدام قنابل فسفورية في إطار تدخلها العسكري بالدولة المجاورة.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بعد سؤال من أحد الصحفيين حول الاتهامات الأوكرانية باستخدام موسكو قنابل فسفورية في أوكرانيا: "لم تنتهك روسيا أي اتفاق دولي"، وفقما نقلت "فرانس برس".

واعتبر بيسكوف حديث الولايات المتحدة عن احتمال لجوء روسيا إلى استخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا "حيلة لصرف الانتباه عن المسائل المحرجة لواشنطن".

وأضاف أن الجيش "سيقدم مقترحات إلى الرئيس فلاديمير بوتن بشأن تعزيز روسيا لدفاعاتها ردا على قيام حلف شمال الأطلسي بتعزيز جناحه الشرقي".

وتابع: "لا يوجد موقف رسمي بشأن ما إذا كانت موسكو ستعيد بناء البلدات والمدن الأوكرانية مثل ماريوبول".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد قال يوم الاثنين إن الاتهامات الروسية بأن كييف تملك أسلحة بيولوجية وكيميائية زائفة، وتوضح أن الرئيس بوتن يفكر في استخدامها في حربه ضد أوكرانيا.

وأشار بايدن في حدث نظمته رابطة (المائدة المستديرة للأعمال) إلى أن "بوتن يتحدث عن حجج واهية جديدة منها التأكيد على أننا في أميركا لدينا أسلحة بيولوجية وكيميائية في أوروبا، وهذا ليس صحيحا".
ومضى يقول: "إنهم يشيرون أيضا إلى أن أوكرانيا تملك أسلحة بيولوجية وكيميائية. وهذه علامة واضحة على أنه يفكر في استخدام كلتيهما".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت في وقت سابق إن واشنطن خصصت 32 مليون دولار لنشاط مختبرات عسكرية أوكرانية في كييف وأوديسا وخاركيف، كما خصص وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" مليونا و600 ألف دولار لدراسة انتقال الأمراض من الخفافيش إلى البشر بأوكرانيا وجورجيا، بحسب وكالة "إنترفاكس" الروسية.

دوليات

روسيا - أوكرانيا

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