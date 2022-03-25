البيت الابيض: لا نية لاستخدام أسلحة كيمياوية تحت أي ظرف في أوكرانيا

وقال سوليفان في تصريحات رداً على اتهامات موسكو لواشنطن وكييف بالتحضير لهجمات كيمياوية: أن الولايات المتحدة "لا تنوي استخدام أسلحة كيمياوية تحت أي ظرف"، حتى لو استخدمتها روسيا في أوكرانيا".وخلال حوار مع الصحافة، حذّر ساليفان من أن "موسكو ستدفع "ثمناً باهظاً جداً" في حال استخدام أسلحة كيمياوية"، مشيرا إلى "تصريحات للرئيس جو بايدن الذي تعهد في اليوم السابق "بردٍ" إذا حصل هذا السيناريو من دون توضيح "طبيعة" هذا الرد".في سياق آخر قال سوليفان إن "رد حلف شمال الأطلسي "الناتو" على الهجمات السيبرانية التي يتهم روسيا بشنها "لن يكون بالضرورة عسكرياً".كما أكد أن "واشنطن لم تلحظ مساعدة عسكرية صينية لروسيا وسط حربها في أوكرانيا، مضيفاً: "نراقب الوضع عن كثب".