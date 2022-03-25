روسيا تعلن سقوط 1351 قتيلا و3825 جريحا خلال العملية في أوكرانيا

وقال النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، الجنرال سيرغي رودسكوي، أن " 1351 عسكريا روسيا قتلوا وأصيب 3825 آخرون خلال العملية"، مشيرة إلى أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 30 ألف شخص، منهم أكثر من 14 ألف قتيل ونحو 16 ألف جريح".وشدد الجنرال على أن "القوات الروسية تمكنت خلال شهر منذ بدء العملية من تحقيق الأهداف الرئيسية لمرحلتها الأولى، وقال: "تم تدمير سلاح الجو والدفاعات الجوية الأوكرانية بالكامل تقريبا والقوات البحرية لهذا البلد لم تعد موجودة".وأوضح رودسكوي أن "القوات الروسية دمرت 1587 من أصل 2416 دبابة ومدرعة للجيش الأوكراني، بالإضافة إلى تدمير 112 من أصل 152 طائرة حربية و36 من أصل 75 مروحية تابعة للقوات الأوكرانية".