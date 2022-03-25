بالسجون والمباني القديمة.. هولندا تستقبل اللاجئين الأوكرانيين

وقال وزير الإعمار الهولندي دي غونغ أن "السلطات بصدد إيواء 15 ألف لاجئ أوكراني في هذه المباني".من جهته، حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل في وقت سابق، من أن "عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين قد يصلوا إلى أراضي دول التكتل قد يبلغ 5 ملايين شخص".بدوره، أعلن مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أن "عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا تجاوز 1.5 مليون"، محذرا من "أزمة لجوء تعد الأشد" في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".