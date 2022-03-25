قيمتها 800 مليون دولار.. أول دفعة مساعدات أمريكية تصل أوكرانيا

وقال مسؤول رفيع في البنتاغون، الجمعة: "بالفعل وصلت رحلة واحدة إلى المنطقة. وقد تم إرسال عدة شحنات من الدفعة الأولى إليها".وأضاف أنه من لمتوقع أن تصل إلى المنطقة 3 رحلات أخرى خلال الأيام الثلاثة القادمة.وكانت السلطات الأمريكية قد أشارت إلى أن توريدات المساعدات العسكرية لأوكرانيا ستستغرق "أياما طويلة"، حيث من المقرر إيصال الشحنات إلى الدول المتاخمة لأوكرانيا، ثم نقله بواسطة قافلات عسكرية.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في 16 مارس الجاري عن تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، وذلك بعد أيام من قرار آخر له بتقديم مساعدات بقيمة 200 مليون.وتشمل المساعدات أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية، بما في ذلك أنظمة صواريخ مضادة للدروع ومضادات جوية.