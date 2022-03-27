واشنطن: لا نهدف إلى تغيير النظام في روسيا

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن سميث قولها: "الولايات المتحدة ليس لديها سياسة لتغيير النظام في روسيا".واضافت إن "تصريحات بايدن سعت للتأكيد على أن المجتمع الدولي لا يمكنه السماح لبوتين بمواصلة الحرب".ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف رده على تلك التصريحات، معتبراً أن هذا الموضوع ليس من شأن الرئيس الأميركي، قائلاً: "ليس بايدن من يقرر.. الروس هم من ينتخبون رئيس بلادهم".وكان بايدن قال في خطاب ألقاه أمس، في ختام زيارته التي استمرت يومين إلى بولندا حول مستقبل الرئيس الروسي إنه "لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة"، دون أن يذكر الرئيس الروسي بالاسم، على الرغم من أنه فعل ذلك في عدة نقاط أخرى خلال خطابه.