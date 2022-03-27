مستشار الرئيس الاوكراني: القوات الروسية تطوق قواتنا شرقاً

و نقلت وكالة "رويترز" عن أوليكسي أريستوفيتش قوله: إن "القوات الأوكرانية تشن هجمات صغيرة مضادة، فيما يحاول الجيش الروسي تطويقها في شرق البلاد".وكان الجيش الأوكراني أعلن في بيان بوقت سابق اليوم، أن "قواته صامدة في العديد من الجبهات لاسيما جنوبا وشرقاً"، لافتا إلى أن "القوات الروسية تعيد تموضعها في بعض الأماكن".فيما رجح مراقبون أن "يركز الروس جهودهم على محاولة تطويق القوات الأوكرانية التي تواجه المناطق الانفصالية مباشرة شرقا".يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية التي وصفت بالمحدودة في 24 شباط، لم يتمكن الروس من السيطرة على مدن كبرى في أوكرانيا، باستثناء شرق البلاد، الذي يضم مناطق ومقاتلين موالين لروسيا.