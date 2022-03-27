الخارجية الفرنسية: سنتحمل ذنبا جماعيا إذا لم نفعل شيئا لمساعدة ماريوبول

وقال لودريان خلال كلمة ألقاها بمنتدى الدوحة، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخذ مدينة ماريوبول "رهينة"، ويجب البحث عن أدوات للتفاوض معه"، داعياً لمواصلة التحدث مع بوتين ليدرك ثمن هجومه على أوكرانيا، على حد تعبيره".وجاء ذلك ، بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق اليوم أيضا، أنه "سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا أو بعده، حول مسألة الإجلاء هذه من تلك المدينة الأوكرانية التي استقطبت الأنظار".وتشهد المدينة الاستراتيجية المطلة على بحر آزوف، منذ أسابيع، قتالا وقصفا عنيفا، فضلا عن حرب شوارع بين الروس والأوكران، بعد أن طوقت العديد من المناطق المجاورة لها من قبل القوات الروسية التي تركز جهودها في الوقت الحالي على الشرق الأوكراني.