الاتحاد الأوروبي يكشف مفاجأة تخص "الغاز الروسي"

وقال بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن الاتحاد يقدم "أقصى دعم ممكن لأوكرانيا"، خلال نزاعها مع روسيا.وأضاف بوريل "نحن نقدم الأسلحة لأوكرانيا لأنها تدافع عن نفسها، والروس لم يحققوا أهدافهم حتى الآن. ما تقوم به روسيا تدمير منهجي دون احترام لحقوق الإنسان. هذا انتهاك صارخ لقوانين حقوق الإنسان، لذا سنساعدهم دائما (أوكرانيا) للدفاع عن أنفسهم".ولكنه أكد عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على تزويد أوكرانيا بـ"أسلحة فتاكة" خلال النزاع: "علينا أن نفرق بين الاتحاد الأوروبي الذي أمثله أنا، وأعضاء الدول المستقلة. نحن لم نقدم الأسلحة الفتاكة لأن مواردنا محدودة، وتكلفتها كثيرة، لذا على مستوى الاتحاد الأوروبي، قدمنا ما نستطيع تقديمه. نحن قدمنا ما مقداره مليار يورو من الدعم، ولكنه مبلغ لا يكفي لشراء الكثير من الطائرات".وعن ملف الطاقة الروسية، والاعتماد الأوروبي عليها، أكد بوريل أن أوروبا تسعى لتنويع مصادر الحصول على الغاز في أوروبا، وخلال عامين ستستغني أوروبا عن الغاز الروسي.وقال بوريل: "نريد أن نقلل اعتمادنا على الغاز والنفط الروسيين، فنحن نعتمد كثيرا عليهم، وبدا الآن أنه (روسيا) شريك غير موثوق، لذا نحاول تنويع الموارد، والشرق الأوسط قد يلعب دورا كبيرا. كما أن المشاريع الخضراء ستساهم في تقليل استهلاكنا".