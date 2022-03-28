قديروف في مدينة ماريوبول الأوكرانية

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن دودايف قوله: ان "قديروف موجود في ماريوبول لرفع الروح المعنوية للمقاتلين، وقد جلب معه معدات إضافية".في حين أكدت السلطات الشيشانية عن تعديلات في استراتيجية مقاتليها في ماريوبول من أجل السيطرة على المدينة خلال الأيام المقبلة.يذكر أن حوالي ألفي مدني قتلوا في ماريوبول بحسب حصيلة أعلنتها بلدية المدينة مؤخرا، بعد أن فشلت عدة محاولات لفتح طريق آمن للمدنيين وسط تبادل اتهامات بين الطرفين بانتهاك وقف إطلاق النار.في حين نفت روسيا مرارا في السابق، استهداف المدنيين، محملة أوكرانيا مسؤولية الفشل المتكرر في الاتفاق على فتح ممرات آمنة لإخراج المدنيين المحاصرين.