روسيا تكشف تطورات جديدة تخص "حرب أوكرانيا"

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، أن صواريخ عالية الدقة أطلقت من البحر دمرت مستودعات ذخيرة كبيرة كانت تزود القوات الأوكرانية في ضواحي كييف.



وقال: "دمرت صواريخنا التي أطلقت من البحر مستودعات ذخيرة كبيرة في بلدات أوشومير وفيسيلوفكا في منطقة غيتومير، والتي كانت تزود القوات الأوكرانية في ضواحي كييف بالعتاد".



وأضاف: "خلال الساعات القليلة الماضية من يوم الاثنين، أسقطت أنظمة الطيران والدفاع الجوي الروسية 3 طائرات أخرى تابعة لسلاح الجو الأوكراني في الجو، اثنتان منها من طراز (Su-24s) غرب قرية كوروستين في منطقة غيتومير، والطائرة الثالثة من طراز (Su-25) فوق قرية دروجكوفكا في منطقة دونيتسك".