الامم المتحدة ترحب بالتقدم في المفاوضات بين موسكو وكييف

وقالت المتحدثة باسم رئيس الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بولينا كوبياك، في مؤتمر صحفي: "من البديهي أن نتابع المفاوضات. وتشير التقارير الأولية إلى أن هناك تقدما بشأنها. لسنا مطلعين على تفاصيل محددة، لكن أي تقدم يتم تحقيقه موضع ترحيب كبير".ويذكر ان كبير المفاوضين الروس في المفاوضات مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي أكد في وقت سابق، أن "موسكو خطت خطوتين باتجاه التسوية مع أوكرانيا"، مشيرا إلى "أنهما تخصان الشقين السياسي والعسكري".