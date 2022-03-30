موسكو تعلن تحديد هوية من صنع الأسلحة البيولوجية بأوكرانيا

وفي تصريحات صحفية قال المتحدث باسم الوزارة الجنرال إيغور كوناشينكوف إن خبراء قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية نجحوا في تحديد هوية الموظفين الضالعين في تصنيع هذه المكونات.وأوضح أن الحديث يدور عن رؤساء أجهزة فرعية وموظفين أخرين في وزارة الدفاع الأمريكية والشركات الرئيسية المتعاقدة مع البنتاغون، مشيرا إلى أن التحقيقات الصحفية التي أجرتها وسائل إعلام غربية مؤخرا تدل على وجود صلة مباشرة بين هذه الشركات وهانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي الحالي.وأورد الجنرال كوناشينكوف أن المواد التي تلقتها الوزارة تشير إلى تخطيط سلطات كييف لاستخدام طائرات مسيرة قادرة على حمل المواد المميتة ورشها.وتابع أن وزارة الدفاع تواصل دراسة المواد التي تلقتها من موظفي مختبرات بيولوجية أوكرانية، والتي تلقي الضوء على الأنشطة العسكرية البيولوجية السرية للولايات المتحدة في أوكرانيا.