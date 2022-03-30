بوتين يوضح سبب تسديد ثمن الغاز الروسي بالروبل

وقال الكرملين ان "فلاديمير بوتين أطلع المستشار الألماني على جوهر قرار التحول إلى مدفوعات الغاز الذي يتم تزويد ألمانيا به، من بين دول أخرى، بالروبل الروسي"، موضحا ان "إدخال التغيير في إجراءات المدفوعات تم بسبب أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد قامت بتجميد احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي".وكان رئيس مجلس النواب الروسي "الدوما"، فياتشيسلاف فولودين، اقترح اليوم، أن "تبيع روسيا النفط والحبوب والمعادن والأسمدة والفحم والأخشاب بالعملة المحلية (الروبل) في الأسواق العالمية"، مشيرا إلى أن "ذلك سيكون مربحا لموسكو".