الدفاع الروسية تدمر 52 منشأة عسكرية أوكرانية ومنصة S-300

وجاء في بيان الوزارة: "تم تدمير قواعد وقود كبيرة في دنيبروبيتروفسك وليزيتشانسك وتشوغيف ونوفوموسكوفسك، بصواريخ كروز".وأضاف البيان، "دمرت المقاتلات الحربية التابعة للقوات الجوية الروسية خلال الليل 52 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك 4 مواقع قيادة، و نظام مضاد للصواريخ (S-300) جنوب إيزيوم ، و (Buk-M1) بالقرب من كوراخوفو، و ومستودع أسلحة للقذائف والمدفعية، ومستودعين للوقود، و 38 معقلا ومناطق تركيز من المعدات العسكرية الاوكرانية".ولفت البيان إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، تم تدمير 124 طائرة أوكرانية و77 مروحية، و 216 نظاما صاروخيا مضادا، و 341 طائرة بدون طيار، و 1815 دبابة ومدرعات قتالية أخرى، و 195 قاذفة صواريخ متعددة ، و 762 مدفعا.