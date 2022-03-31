بريطانيا تفرض عقوبات على عدد من وسائل الاعلام الروسية

وقالت الوزارة في بيان أن "حزمة العقوبات الجديدة التي أعلنتها وزيرة الخارجية، إليزابيث تراس، تضم 14 اسما، منها مؤسسة TV-Novosti التي تملك شبكة قنوات RT والمذيع التلفزيوني سيرغي بريليوف، ووكالة "روسيا سيغودنيا" التي تملك وكالتي "سبوتنيك" و"ريا نوفوستي".واضافت أن "هذه العقوبات التي تأتي بعد قرار الهيئة التنظيمية للاتصالات في بريطانيا "أوفكوم" سحب رخصة البث الممنوحة إلى RT، ستضمن أن الشبكة الإعلامية الروسية "لن تستطيع العودة إلى الشاشات التلفزيونية في المملكة المتحدة" و"ستمنع الشركات والأفراد في المملكة المتحدة من ممارسة أي أعمال" مع RT و"سبوتنيك" وشخصيات رئيسيين فيهما".واشارت الوزارة الى انه "تم أدرج اسم رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، على القائمة السوداء والذي حملته الخارجية البريطانية "المسؤولية عن قصف أحياء سكنية في حلب السورية وماريوبول الأوكرانية".واوضحت ان "القائمة تشمل أسماء سبع شخصيات مرتبطة بـ"مؤسسة الثقافة الاستراتيجية"، أي مركز تحليلي محافظ روسي".وكانت دول الغرب قد فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا منذ بدء موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا 24 شباط الماضي.