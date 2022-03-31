"الناتو": لا انسحاب للقوات الروسية.. وهناك هجمات اضافية

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي عقد في بروكسيل إن "المعلومات الاستخباراتية التي بحوزة الناتو تفيد بأن الوحدات الروسية ليست بصدد الانسحاب بل تعيد تموضعها".واضاف أن "الروس يعيدون تموضعهم فقط، بغية إعادة تجميع الصفوف، وتعزيز الهجوم في منطقة دونباس في الشرق الأوكراني".واشار ستولتنبرغ الى أن "روسيا تواصل الضغط على كييف ومدن أخرى، لذا من المتوقع أن تشن هجمات إضافية ستتسبب بمعاناة أكثر في أوكرانيا".وتابع أنه "لا يمكن الأخذ بالتعهدات والأقوال الروسية في الوقت الحالي"، مضيفا أن "الحلف مستمر بدعم السلطات الأوكرانية وتسليحها للدفاع عن أراضيها".