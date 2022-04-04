الأمم المتحدة تحصي المدنيين الذين قُتلوا بسبب الحرب في أوكرانيا

وقالت المفوضية في بيان: "منذ 24 شباط 2022 وحتى 2 نيسان 2022، سجل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وفاة وإصابة 3455 شخصا بين صفوف المدنيين".وأوضحت المفوضية أنها "رصدت وفاة 1417 شخصا، وإصابة 2038 شخصا من المدنيين خلال الأعمال القتالية في أوكرانيا".وحسب البيان، فإن "من بين القتلى 201 سيدة و22 فتاة و40 طفلا، بالإضافة إلى 59 آخرين لم يتم تحديد جنسهم".