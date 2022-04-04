روسيا تدمر 14 منشأة عسكرية في أوكرانيا

واضاف البيان، أن وحدات قوات جمهورية دونيتسك الشعبية قد اخترقت تحصينات العدو وتمكنت من السيطرة على قرية "نوفوباخموتوفكا". كما توغلت وحدات قوات جمهورية لوغانسك الشعبية إلى عمق كيلومترين وأغلقت قرية "نوفوتوشكوفسكويه" من الشرق والجنوب.وقد واصلت القوات المسلحة الروسية قصف البنى التحتية العسكرية الأوكرانية، حيث تم تدمير مركز قيادة اللواء الآلي المنفصل رقم 24 للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودعات الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية القريبة منه، نتيجة لقصف جوي بالقرب من مدينة ليسيتشانسك.ونتيجة للضربة الجوية لمطار "بالوفنويه" في ضواحي مدينة نيكولايف، يوم أمس 3 أبريل، تم تأكيد تدمير ثلاث مروحيات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.كذلك أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 6 طائرات مسيرة في الجو في مناطق "نيكولاييف" و"خيرسون"، "كوراخيفكا"، "إندوستريالنويه"، "فيليكايا نوفوسيلكا".وخلال الليلة الماضية، ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية 14 منشأة عسكرية في أوكرانيا، من بينها موقعان للقيادة، ومنصتان قاذفتان للصواريخ المضادة للطائرات من طراز "بوك-إم1" في منطقتي "كراسنوغوركا" و"فيرخنيتوريتسكويه"، وبطارية مدفعية واحدة، ومستودعين للأسلحة الصاروخية والمدفعية والذخيرة، و3 مستودعات للوقود، بالإضافة إلى 6 مناطق ارتكاز ومناطق تركيز معدات للجيش الأوكراني.إجمالا ومنذ بداية العملية العسكرية فقد تم تدمير ما يلي:125 طائرة91 مروحية392 طائرة مسيرة226 منظومة صواريخ مضادة للطائرات1936 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى211 قاذفة صواريخ متعددة833 قطعة مدفعية ميدانية وهاون1810 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة