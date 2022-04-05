"الناتو": قلقون من الازمة الأوكرانية وتداعياتها العالمية

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي من بروكسيل، أن "ما يحدث في أوكرانيا أمر وحشي ومأساة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية". وتابع معتبراً أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتحمل مسؤولية الحرب والفظائع الجارية".ورجح حصول توغل روسي شرقاً، قائلاً إن "القوات الروسية تعيد الانتشار تمهيدا لاحتلال منطقة دومباس وربطها بشبه جزيرة القرم".وشدد ستولتنبرغ على ان "الحلف سيوفر مساعدات خاصة بالأمن السيبراني لأوكرانيا لحمايتها من أي تهديد كيميائي"، مضيفا أن "مضادات الدروع والمضادات الجوية الأطلسية اثبتت جدواها ضد العناد الروسي".كما أكد "مساعدة شركاء الناتو في تعزيز صمودهم ومنع أي عدوان مستقبلي عليهم".