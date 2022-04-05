بوتين يهدد بالانتقام اذا استمرت الضغوطات الأوروبية على "غازبروم"

وقال بوتين في اجتماع حكومي عقد لبحث المسائل المتعلقة بمجمع الصناعات الزراعية والغذائية في روسيا، ان "الوضع في قطاع الطاقة في العالم يتدهور بسبب الإجراءات غير السوقية والضغط على شركة "غازبروم"، وأكد إن "الوضع في قطاع الطاقة يتدهور نتيجة الإجراءات الوقحة غير السوقية، بما في ذلك الضغط الإداري على شركتنا غازبروم في بعض الدول الأوروبية".وأضاف: "نشهد محاولة أخرى من جانب شركائنا لتحويل أخطائهم في مجال الاقتصاد والطاقة إلى روسيا وحل القضايا والمشاكل الناشئة في هذا الصدد مرة أخرى على حسابنا".وردا على تصريحات غربية حول تأميم محتمل لأصول روسية في الخارج، قال الرئيس الروسي إن "تأميم الشركات هو سيف ذو حدين لذلك سوف نذهب بعيدا، لا ينبغي لأحد أن ينسى أن هذا سلاح ذو حدين".وقبل ذلك انتقد الكرملين التقارير التي تحدثت عن احتمال تأميم شركات روسية في أوروبا، وقال السكرتير الصحفي لرئيس روسيا دميتري بيسكوف إن "قرارا كهذا من قبل برلين ينتهك "كل القواعد والقوانين التي يمكن تصورها والتي لا يمكن تصورها"، ووصف هذه التقارير بأنها غير مقبولة".وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت الدول الغربية عن عقوبات جديدة ضد روسيا، في المقام الأول تم فرض عقوبات على القطاع المصرفي وعلى توريدات منتجات التكنولوجيا الفائقة.