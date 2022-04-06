روسيا تسحب استئنافها ضد "فيفا" بشأن استبعادها من مونديال قطر

وقالت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" في بيان إنه في 30 آذار الماضي "أبلغ الاتحاد الروسي لكرة القدم محكمة التحكيم الرياضية أنه سحب استئنافه. سيتم إنهاء هذا الإجراء قريبا".وكان من المقرر أن تلتقي روسيا مع بولندا في نصف نهائي المسار الثاني من الملحق الأوروبي المؤهل إلى المونديال، لكن الاتحاد الدولي "فيفا" استبعد روسيا من منافساته، لتتأهل بولندا إلى النهائي من دون أن تلعب قبل أن تفوز على السويد وتبلغ النهائيات العالمية المرتقبة نهاية العام الحالي.إلا أن الاتحاد الروسي أكد أنه سيواصل استئنافه ضد الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" الذي منع أنديته ومنتخباته من المشاركة في المسابقات القارية، حيث يأمل في أن ينافس منتخب السيدات في كأس أوروبا المقررة في إنجلترا في يوليو المقبل.وقالت المحكمة أنها "لم تحدد بعد الموعد لهذه الإجراءات".وكانت "كاس" رفضت في 18 مارس الماضي استئناف الاتحاد الروسي عقوبة استبعاده من المنافسات الدولية. ولم يعتبر هذا القرار حينها حكما مسبقا على الحكم المستقبلي للمحكمة الرياضية في موضوع النزاع.