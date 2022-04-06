البنتاغون يدرس ارسال "طائرات انتحارية" إلى أوكرانيا

ووفقا له، فإن الطائرات المسيرة من هذا النوع مجهزة برؤوس حربية خاصة قادرة على تدمير المركبات المدرعة والمدفعية.ونقلت بلومبرغ عن أوستن قوله: "تشمل قائمة الأسلحة التي يتم إرسالها إلى كييف الطائرات المسيرة مثلSwitchblade ، والتي تعد أكثر تقدمًا من حيث التكنولوجيا وتوفر قدرات إضافية لتدمير المركبات المدرعة".وطائرة Switchblade-600 هي طائرة أشبه بالصاروخ يتحكم فيها المشغل، تزن حوالي 23 كيلوغرامًا، وهي قادرة على تغطية مسافة تصل إلى 39 كيلومترًا والتحليق في الجو لأكثر من نصف ساعة، ويتحكم المشغل في رحلته على شاشة اللمس حتى يصل إلى الهدف.