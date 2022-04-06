روسيا تعلن تدمير منشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ "أونيكس"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية دمرت منشآت عسكرية أوكرانية بصاروخين من طراز أونيكس الأسرع من الصوت من نظام الصواريخ الساحلي باستيون المنتشر في شبه جزيرة القرم.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو لعملية الإطلاق، يظهر الإطلاق المتتابع لصاروخين كروز من قاذفات مجمع باستيون. في اللقطات، يتم إطلاق الصواريخ عموديًا لأعلى، ثم على ارتفاع منخفض يدور بحدة ويحلق بعيدًا بسرعة.
وأضافت الوزارة: "أطلق طاقم نظام الصواريخ الساحلي باستيون من ساحل البحر الأسود صاروخين عاليا الدقة من طراز أونيكس على أهداف برية محددة على أراضي أوكرانيا".