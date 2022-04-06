بوتين: كييف تقف وراء الاستفزازات السافرة في بوتشا

وقال بوتين خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم، وفق بيان للكرملين، جاء فيه أيضاً أن "بوتين أطلع أوربان على الوضع في ما يتعلق بالمحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني".وقد دفعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسلوفينيا إلى طرد عشرات الدبلوماسيين الروس بل المئات، خلال اليومين الماضيين (4 و5 نيسان 2022).إلى ذلك، توعد الغرب بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية ضد موسكو وسياسييها وعائلاتهم، بعد العثور على عشرات الجثث في ثياب مدنية في بوتشا.في المقابل، نفت روسيا "نفيا قاطعا" تورطها في مثل تلك الجرائم، منددةً بصور مفبركة تهدف إلى تشويه سمعتها وصيت الجنود الروس. كما أكدت أن طرد دبلوماسييها لن يمر مرور الكرام، وسيرد عليه بالمثل.