المعاملة بالمثل.. موسكو تفرض عقوبات على مسؤولين استراليين ونيوزيلنديين

وقالت الوزارة في بيان لها، إلى أن "موسكو فرضت عقوبات على 228 من كبار المسؤولين والبرلمانيين الأستراليين، بما في ذلك رئيس الوزراء سكوت موريسون، وأنها ستوسع قريبا قائمة العقوبات بإدراج العسكريين ورجال الأعمال والخبراء والإعلاميين الأستراليين".وأضافت: "كما فرضت روسيا عقوبات شخصية على 130 ممثلا للقيادة العليا والبرلمانيين لنيوزيلندا، بمن فيهم رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن".ويأتي القرار على مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك ردا على توسيع قائمة العقوبات التي فرضتها أستراليا على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي شملت قرابة الـ600 فرد وكيان، وكذلك فرض حكومة نيوزيلندا عقوبات شخصية على مسؤولين وشركات روسية.