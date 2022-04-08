بينهم مواطنو دول عربية.. روسيا تعلن إجلاء 188 شخصا من جنوب أوكرانيا

وذكرت الوزارة في بيان لها: "في اليوم الماضي، نظم عسكريون من المنطقة العسكرية الجنوبية عملية نقل آمنة لـ 188 مواطنا من روسيا ومولدوفا ومصر وسوريا وليبيا وأذربيجان وأوزبكستان وأوكرانيا من مقاطعة خيرسون بأوكرانيا إلى أراضي روسيا".وحسب البيان، فإنه في الساحة المركزية لمدينة خيرسون نظم العسكريون الروس عملية ركوب كل من رغب في مغادرة مناطق العملية العسكرية الخاصة في حافلات، وكذلك في قوافل سيارات خاصة، ثم قاموا بتأمينهم عند الانتقال إلى الأراضي الروسية.وتم تنفيذ عملية الإخلاء استجابة لطلبات السفارات الأجنبية للمساعدة في ضمان النقل الآمن لمواطنيها من أراضي أوكرانيا، وكذلك بناء على طلبات السكان المحليين المقدمة إلى مكتب القائد العسكري الروسي في خيرسون.وفي المجموع، تم نقل أكثر من 600 مواطن أجنبي إلى أراضي جمهورية القرم الروسية من مقاطعة خيرسون منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.