الاتحاد الاوروبي يجمد اصول رئيس اكبر بنك روسي وابنتي بوتين

وقالت المفوضية الأوروبية بحسب وثيقة نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي إن "217 شخصا آخرين أضيفوا إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي في إطار حزمة العقوبات الجديدة، وهو ما يعني تجميد أرصدتهم في الاتحاد الأوروبي، كما سيحظر عليهم السفر في التكتل".واضافت ان "معظم هؤلاء الأشخاص قيادات سياسية في منطقتي لوغانسك ودونيتسك اللتين يسيطر عليهما المتمردون في أوكرانيا، لكن العقوبات استهدفت أيضا رجال أعمال وسياسيين وقادة عسكريين بارزين مقربين من الكرملين".وبذلك يقترب عدد الأشخاص الذين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليهم إلى 900 منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي تصفه موسكو بأنه "عملية خاصة لنزع سلاح جارتها واستئصال النازية فيها".